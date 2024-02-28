Россия смогла преодолеть "тупик" на фронте: неутешительный прогноз от Арестовича

Арестович подверг критике стандарты НАТО, которые, по его мнению, не годятся в войне с РФ.

Российские оккупанты смогли преодолеть "тупик" на фронте и преуспевают.

Как им это удается, своей точкой зрения поделился находящийся за рубежом скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Авдеевку штурмовали три российские армии + танковая дивизия. Это соединение постоянного состава, с единой логистикой и системой управления. У нас все, что выше бригады — сборные органы управления", — сравнил Арестович.

По его словам, россияне усиливают артиллерийские возможности своих соединений и объединений – вплоть до создания артбригад в общевойсковой армии. А количество применяемых КАБов растет с каждым месяцем. Например, по району обороны Авдеевки за одни из суток был прилет – 250 штук.

Арестович считает, что тупик на фронте, о котором говорил предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist преодолен не техническими методами, но организационными.

"Когда россияне выйдут на советскую систему полностью – можно ожидать, что начнут получать успехи уже оперативного уровня, потому что она идеальна для такого типа войн – при их исходных условиях", – прогнозирует Арестович.

По его мнению, для потери Украиной всего Левобережья россиянам нужно пять таких операций.

"Не только я с начала войны говорю, что проблема России в этой войне в том, что они поставили советские цели, не имея советских возможностей. И вот сейчас они постепенно подтягивают возможности к советским, по возможности", – говорит скандальный экс-советник ОП.

В то же время Арестович раскритиковал стандарты НАТО, которые, по его мнению, не годятся в войне с РФ.

"Валерию Залужному так и не дали сформировать дивизии и армии – соединение и объединение постоянного состава, со своей логистикой и постоянными органами управления, по уровню организации способны решать задачи прорыва долговременной, эшелонированной обороны противника и создания/удержания такой обороны. Это против стандартов НАТО!

..Вместо того чтобы создавать национальную военную школу, под наши конкретные условия, выбирая лучшее из разных систем, убивают армию под концепцию, которой:

нам не видеть никогда,

которая подходит для широкомасштабных войн как таковая", – считает Арестович.

Также читайте Россияне приближаются к Часовому Яру: что говорят ВСУ о линии обороны

Кроме того, он обратил внимание, что возле Часового Яра, Авдеевки и Краматорска, по его данным, до сих пор нет крепких оборонительных укреплений.

Ранее Алексей Арестович заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский "теряет шестой город подряд по одной и той же схеме".

Читайте также: