Россия смогла преодолеть "тупик" на фронте: неутешительный прогноз от Арестовича

Арестович подверг критике стандарты НАТО, которые, по его мнению, не годятся в войне с РФ.
Российские оккупанты смогли преодолеть "тупик" на фронте и преуспевают.
Как им это удается, своей точкой зрения поделился находящийся за рубежом скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Авдеевку штурмовали три российские армии + танковая дивизия. Это соединение постоянного состава, с единой логистикой и системой управления. У нас все, что выше бригады — сборные органы управления", — сравнил Арестович.
По его словам, россияне усиливают артиллерийские возможности своих соединений и объединений – вплоть до создания артбригад в общевойсковой армии. А количество применяемых КАБов растет с каждым месяцем. Например, по району обороны Авдеевки за одни из суток был прилет – 250 штук.
Арестович считает, что тупик на фронте, о котором говорил предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist преодолен не техническими методами, но организационными.
"Когда россияне выйдут на советскую систему полностью – можно ожидать, что начнут получать успехи уже оперативного уровня, потому что она идеальна для такого типа войн – при их исходных условиях", – прогнозирует Арестович.
По его мнению, для потери Украиной всего Левобережья россиянам нужно пять таких операций.
"Не только я с начала войны говорю, что проблема России в этой войне в том, что они поставили советские цели, не имея советских возможностей. И вот сейчас они постепенно подтягивают возможности к советским, по возможности", – говорит скандальный экс-советник ОП.
В то же время Арестович раскритиковал стандарты НАТО, которые, по его мнению, не годятся в войне с РФ.
"Валерию Залужному так и не дали сформировать дивизии и армии – соединение и объединение постоянного состава, со своей логистикой и постоянными органами управления, по уровню организации способны решать задачи прорыва долговременной, эшелонированной обороны противника и создания/удержания такой обороны. Это против стандартов НАТО!
..Вместо того чтобы создавать национальную военную школу, под наши конкретные условия, выбирая лучшее из разных систем, убивают армию под концепцию, которой:
- нам не видеть никогда,
- которая подходит для широкомасштабных войн как таковая", – считает Арестович.
Кроме того, он обратил внимание, что возле Часового Яра, Авдеевки и Краматорска, по его данным, до сих пор нет крепких оборонительных укреплений.
Ранее Алексей Арестович заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский "теряет шестой город подряд по одной и той же схеме".
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