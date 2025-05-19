Россия сможет запускать более 1000 "Шахедов" в сутки: Берлинская объяснила, что делать Украине

"Шахеды" / © t.me/SJTF_Odesa

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В скором времени россияне смогут запускать 1000+ ударных БпЛА типа "Шахед" в сутки. В целом на конец мая 2025 года Украина находится в моменте, где начинает все больше отставать в технологической гонке. По ряду направлений еще сохраняется паритет, но в основном россияне все больше впереди.

Об этом написала руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Россияне создали государственную политику, привлекли десятки тысяч ведущих инженеров в архитектуру военной промышленности, включили сотни инженерных команд от партнеров из Китая, Северной Кореи, Беларуси, вбросили сотни миллиардов долларов в RnD и компонентную базу.

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"Мы пытаемся дотягивать на low tech, но дешевые, простые технологии — это только часть решения. Нужен скачок на качественно новый уровень. А для этого нужна фундаментальная и прикладная наука. На решениях с хоббийного радиорынка мы и так совершили чудо. Держались более трех лет", — акцентировала она.

Но эти решения все больше преодолеваются системными, монументально-научными проектами объединенных российско-иранско-китайских инженерных команд.

"И если мы думаем на решениях, слепленных из дерьма и палок, протянуть еще несколько лет войны — это очень плохо закончится. Потому что сначала эти решения перестанут работать, потом россияне дадут еще несколько game changers, а потом деморализуется армия и закончимся мы", — пояснила активистка.

Она продолжила, что наши технологии — это на условные 80% именно такие решения.

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"И мы уперлись в стеклянный потолок фундаментальной науки. Стеклянный, потому что мы понимаем, куда идти, и идти нам никто не мешает. Но нет возможностей. Фундаментальная наука у нас была десятилетиями выброшена на обочину истории, и точно не создается за 3 года", — говорит Берлинская.

Как реагировать Украине

Единственное верное решение, говорит Берлинская, это создание стратегии государственной политики по развитию военных технологий. Это должен быть вопрос номер один.

"Потому что если не будет этого — через считанные годы не будет ничего. Кроме стертых городов и оккупационных властей. А нам, простым неравнодушным людям, волонтерам, военным, единственное, что можно сделать — еще немного выиграть для государственных чиновников время", — объясняет она.

Нужно объединять инженеров, знакомить между собой и с военными, помогать тестировать их изделия на фронте и полигонах, привозить компоненты, искать финансирование. Интересоваться MilTech и максимально содействовать всем, кто этим занимается.

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"Сейчас весь фронт технологически держится буквально на нескольких тысячах инженеров и производителей. Вся многомиллионная страна. И буквально несколько тысяч человек. Им необходимо максимально помогать и параллельно обучать новых специалистов. Понимая, что подготовка специалистов, фундаментальная наука — это как минимум 5-10 лет. Но война только начинается. Чтобы не проиграть окончательно уже завтра, думать и вкладываться нужно уже сейчас. Безотлагательно", — завершила Берлинская.

Напомним, российская армия атаковала Украину в ночь на 19 мая, применив 112 беспилотников разных типов. Из-за вражеских ударов пострадали пять украинских областей.

С вечера 18 мая и в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Враг запускал дроны с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово.

Украинская противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 76 беспилотников типа "Шахед" (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны. Так, 41 дрон был сбит огневыми средствами поражения, 35 — локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (без негативных последствий).

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В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.