Россия снизила активность вражеской авиации: в ВМС объяснили почему

Вражеский бомбардировщик Су-24М пытался миновать "зерновой коридор".
В среду, 6 декабря, не наблюдалась активность вражеской авиации. Причиной тому является сбитие российского бомбардировщика Су-24М над Черным морем.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
[media type="relative" id "2466289"]
"Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М изменилась. Вчера мы не наблюдали активности авиации", — отметил Плетенчук.
По его словам, бомбардировщик Су-24М пытался миновать "зерновой коридор" в Черном море.
"Единственная проблема по обеспечению безопасности, которая остается – это активность РФ в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в том числе благодаря самолетам", — подчеркнул он.
Напомним, 5 декабря ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М. Это подтвердили в воздушных силах.
Читайте ведущие новости дня:
- Напряженные отношения между Зеленским и Залужным: о чем пишут СМИ и есть ли основания для беспокойства
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление
- "Более 100 ракет": эксперты назвали даты, на которые россияне, вероятно, планируют массированную атаку