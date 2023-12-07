Россия снизила активность вражеской авиации: в ВМС объяснили почему

В среду, 6 декабря, не наблюдалась активность вражеской авиации. Причиной тому является сбитие российского бомбардировщика Су-24М над Черным морем.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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"Ситуация после сбития российского бомбардировщика Су-24М изменилась. Вчера мы не наблюдали активности авиации", — отметил Плетенчук.

По его словам, бомбардировщик Су-24М пытался миновать "зерновой коридор" в Черном море.

"Единственная проблема по обеспечению безопасности, которая остается – это активность РФ в воздухе и применение огневого поражения с воздуха, в том числе благодаря самолетам", — подчеркнул он.

Напомним, 5 декабря ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М. Это подтвердили в воздушных силах.

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