Россия снова атаковала Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136: подробности

Все вражеские дроны сбила украинская система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Россия запустила дроны во время вечерней воздушной тревоги в Одессе В это время местные жители слышали звуки взрывов.

"По Одесщине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что оккупанты запустили именно иранские дроны Shahed-136.

Напомним, в Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.

Читайте также: