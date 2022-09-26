Россия снова атаковала Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136: подробности

Россия вечером, 26 сентября, снова атаковала Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Все вражеские дроны сбила украинская система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Россия запустила дроны во время вечерней воздушной тревоги в Одессе В это время местные жители слышали звуки взрывов.
"По Одесщине враг направил очередную атаку дронов-камикадзе. Все три дрона-агрессора уничтожены силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что оккупанты запустили именно иранские дроны Shahed-136.
Напомним, в Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.
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