Россия снова атаковала приграничье Сумской область: в одной из громад зафиксировано 12 прилетов

Российские оккупанты в полночь атаковали Сумскую область.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Середино-Будская громада.

"По состоянию на 9:30 утра имеем следующую ситуацию на приграничье: почти в полночь россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду из САУ, 12 прилетов", — написал он.

О последствиях обстрела глава ОВА не сообщил.

Живицкий также добавил, что 31 октября утром на территории области были применены графики почасовых отключений (ГПО). Также был отключен 751 абонент в приграничных громадах из-за повреждений воздушных линий. Но после прилетов по объектам критической инфраструктуры Украины энергетики перешли на аварийные отключения.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.

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