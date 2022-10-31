Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия снова атаковала приграничье Сумской область: в одной из громад зафиксировано 12 прилетов

Дата публикации
Просмотры
438
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия снова атаковала приграничье Сумской область: в одной из громад зафиксировано 12 прилетов

Фото: МВД

РФ не прекращает обстрелы приграничных регионов Украины со своей территории.

Российские оккупанты в полночь атаковали Сумскую область.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Середино-Будская громада.

"По состоянию на 9:30 утра имеем следующую ситуацию на приграничье: почти в полночь россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду из САУ, 12 прилетов", — написал он.

О последствиях обстрела глава ОВА не сообщил.

Живицкий также добавил, что 31 октября утром на территории области были применены графики почасовых отключений (ГПО). Также был отключен 751 абонент в приграничных громадах из-за повреждений воздушных линий. Но после прилетов по объектам критической инфраструктуры Украины энергетики перешли на аварийные отключения.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.

Читайте также:

Зеленский за 30 октября: остановлен штурм россиян - сбит вертолет и самолет врага

Зеленский за 30 октября: остановлен штурм россиян - сбит вертолет и самолет врага

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация