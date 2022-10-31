Россия снова атаковала приграничье Сумской область: в одной из громад зафиксировано 12 прилетов

РФ не прекращает обстрелы приграничных регионов Украины со своей территории.
Российские оккупанты в полночь атаковали Сумскую область.
Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Середино-Будская громада.
"По состоянию на 9:30 утра имеем следующую ситуацию на приграничье: почти в полночь россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду из САУ, 12 прилетов", — написал он.
О последствиях обстрела глава ОВА не сообщил.
Живицкий также добавил, что 31 октября утром на территории области были применены графики почасовых отключений (ГПО). Также был отключен 751 абонент в приграничных громадах из-за повреждений воздушных линий. Но после прилетов по объектам критической инфраструктуры Украины энергетики перешли на аварийные отключения.
Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.
Читайте также:
- Россияне обстреляли Черкасскую область, есть "прилеты": первые детали
- Украина под обстрелами РФ: на Банковой отреагировали на массированную ракетную атаку оккупантов
- В Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в результате ракетной атаки