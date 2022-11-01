Россия снова атаковала Сумскую область: в одну из громад прилетело восемь мин

РФ не прекращает обстрелы пограничных регионов Украины.
Российские оккупанты снова атаковали Сумскую область.
Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Зноб-Новгородская громада.
"Около полуночи по Зноб-Новгородской громаде прилетело 8 мин. Без жертв и разрушений. Остаток ночи прншел без вражеских обстрелов", — написал он.
Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.
В результате в ряде областей и в Киеве отсутствовало электро- и водоснабжение. Стабилизационные отключения света продолжаются и сегодня, 1 ноября.
Читайте также:
- Россияне обстреляли Черкасскую область, есть "прилеты": первые детали
- Украина под обстрелами РФ: на Банковой отреагировали на массированную ракетную атаку оккупантов
- В Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии в результате ракетной атаки