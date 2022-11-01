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Россия снова атаковала Сумскую область: в одну из громад прилетело восемь мин

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Россия снова атаковала Сумскую область: в одну из громад прилетело восемь мин

Фото: Валентин Резниченко

РФ не прекращает обстрелы пограничных регионов Украины.

Российские оккупанты снова атаковали Сумскую область.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Зноб-Новгородская громада.

"Около полуночи по Зноб-Новгородской громаде прилетело 8 мин. Без жертв и разрушений. Остаток ночи прншел без вражеских обстрелов", — написал он.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате в ряде областей и в Киеве отсутствовало электро- и водоснабжение. Стабилизационные отключения света продолжаются и сегодня, 1 ноября.

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