Россия снова атаковала Сумскую область: в одну из громад прилетело восемь мин

Российские оккупанты снова атаковали Сумскую область.

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, под вражеским огнем оказалась Зноб-Новгородская громада.

"Около полуночи по Зноб-Новгородской громаде прилетело 8 мин. Без жертв и разрушений. Остаток ночи прншел без вражеских обстрелов", — написал он.

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Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры.

В результате в ряде областей и в Киеве отсутствовало электро- и водоснабжение. Стабилизационные отключения света продолжаются и сегодня, 1 ноября.

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