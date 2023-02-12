Россия снова атакует Украину иранскими дронами: какие области в опасности

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Россия вечером, 12 февраля, запустила по Украине иранские дроны. В Днепропетровской области есть угроза ударов.

Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Снова мопеды. Стражи неба – на защите. Будьте осторожны, берегите себя", — написал Лукашук.

Виталий Ким предупредил о двух иранских дронах в воздушном пространстве Украины. По его данным, под угрозой Днепр. Впоследствии Ким добавил, что вражеских беспилотников может быть больше. Под ударом – восточные области.

В Днепропетровской области воздушную тревогу объявили в 19.58. Также угроза ударов есть в Харьковской и Полтавской областях.

Напомним, в ночь на 12 февраля оккупанты тоже запустили по Украине иранские дроны. Их удалось сбить.

Также в ночь на 11 февраля ВСУ сбили 20 беспилотников Shahed.

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