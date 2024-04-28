Россия снова бьет по Украине "Калибрами": аналитики объяснили причину

Россия запускает по Украине ракеты "Калибр", чаще всего из Крыма или Черного моря.

Ночью, 27 апреля, во время массированного удара по Украине российская армия снова применили "Калибры" после продолжительной паузы. Крылатые ракеты враг запускал с подлодок.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты напоминают, что командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук 27 апреля сообщил, что российские войска выпустили 34 ракеты.

девять крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области

девять крылатых ракет Х-59/69 из Белгородской области и Азовского моря

две ракеты С-300 из Белгородской области

две баллистические ракеты "Искандер-К", четыре баллистические ракеты Х-47 "Кинжал" из Рязанской и Тамбовской областей и восемь крылатых ракет "Калибр" из Черного моря

"Это первый масштабный российский удар с конца декабря 2023 года, не включавший беспилотники "Shahed". Российские вооруженные силы также запустили ракеты "Калибр" как часть пакета ударов после того, как за последние месяцы нанесли только несколько отдельных ударов "Калибрами", — пишут эксперты.

Спикер украинского Южного оперативного командования Дмитрий Плетенчук заявил, что эта серия ударов была только третьим подтвержденным использованием ракет "Калибр" за последние шесть месяцев и что российские силы запустили их с двух подлодок класса "Кило", опасаясь потерять надводные корабли под ударами Украины.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать наносить удары с подводных лодок, базирующихся в Новороссийске, за счет использования арсеналов и новой инфраструктуры для загрузки ракет в Новороссийске. Однако увеличение вылетов надводных кораблей ЧФ сделает их более уязвимыми к украинским ударам", - считают эксперты.

Напомним, Воздушные силы сообщили, что в ночь на субботу, 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар. Ночью РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты, а также "Искандеры" и С-300. Всего оккупанты атаковали 34 ракетами разных типов.

Читайте также: