Россия снова лжет о "захвате" украинских городов: в Купянске, Ямполе, Волчанске и Покровске продолжаются действия Сил обороны - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опроверг очередные фейки российского командования по захвату ряда украинских населенных пунктов.
Руководство государства-террориста продолжает производить дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Кремля о якобы полном захвате Купянска на Харьковщине и Ямполя в Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.
В Генеральном штабе ВСУ официально опровергли эти утверждения. По данным украинского командования, Купянск находится под контролем сил обороны. В пределах города и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, пытавшихся инфильтрироваться в населенный пункт.
Похожая ситуация и вокруг Ямполя в Донецкой области — там продолжаются поисково-ударные действия украинских войск.
Также не соответствует действительности заявление россиян о якобы «захвате» 80% города Волчанска и 70% Покровска. В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Для стабильного обеспечения подразделений формируются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград. Вражеские штурмовые группы и места их накопления выявляются и системно уничтожаются.
В Генштабе напомнили, что российская пропаганда уже «возила» журналистов в Купянск и Покровск месяц назад, формируя очередные информационные манипуляции для прикрытия критических потерь российской армии, которую принуждают к постоянным «мясным» штурмам.
Единственными кровавыми достижениями руководства РФ остаются убийства мирных украинцев — как во время удара по жилому дому в Тернополе.
Силы обороны продолжают уничтожать окупантов по всей линии боевого столкновения. Потери российских войск с начала года превысили 371 тысячу человек.
Борьба продолжается. Слава Украине!
Российские генералы отчитываются о фейковых захватах, чтобы угодить российскому диктатору Владимир Путину.