Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Реклама

Руководство государства-террориста продолжает производить дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Кремля о якобы полном захвате Купянска на Харьковщине и Ямполя в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

В Генеральном штабе ВСУ официально опровергли эти утверждения. По данным украинского командования, Купянск находится под контролем сил обороны. В пределах города и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, пытавшихся инфильтрироваться в населенный пункт.

Реклама

Похожая ситуация и вокруг Ямполя в Донецкой области — там продолжаются поисково-ударные действия украинских войск.

Также не соответствует действительности заявление россиян о якобы «захвате» 80% города Волчанска и 70% Покровска. В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Для стабильного обеспечения подразделений формируются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград. Вражеские штурмовые группы и места их накопления выявляются и системно уничтожаются.

В Генштабе напомнили, что российская пропаганда уже «возила» журналистов в Купянск и Покровск месяц назад, формируя очередные информационные манипуляции для прикрытия критических потерь российской армии, которую принуждают к постоянным «мясным» штурмам.

Единственными кровавыми достижениями руководства РФ остаются убийства мирных украинцев — как во время удара по жилому дому в Тернополе.

Реклама

Силы обороны продолжают уничтожать окупантов по всей линии боевого столкновения. Потери российских войск с начала года превысили 371 тысячу человек.

Борьба продолжается. Слава Украине!

Между тем Герасимов "доложил" Путину о вымышленных победах: что он снова "мечтал" на фронте .

Российские генералы отчитываются о фейковых захватах, чтобы угодить российскому диктатору Владимир Путину.