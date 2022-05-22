Россия снова обстреляла Днепропетровскую область: в три населенных пункта прилетело 12 снарядов

В воскресенье 22 мая российские войска обстреляли Днепропетровскую область.

Оккупанты нанесли удары "Градами" по трем населенным пунктам в Криворожском районе.

В частности, в село Марьянское прилетело десять снарядов. Еще два удара – по территории Апостоловской общины. Объекты инфраструктуры не задело.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на странице в Facebook.

Также днем в Павлоградском районе вражеская ракета упала в Самару. Без пострадавших.

"Другие районы Днепропетровской области атакам сегодня не подверглись. Российских оккупационных войск на территории области нет", – добавил Лукашук.

Напомним, россияне обстреляли 45 населенных пунктов Донбасса. В течение 22 мая силы ООС отбили 11 атак врага.

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