Россия снова обстреляла приграничные территории Черниговщины — зафиксировано 77 взрывов

Информации о потерях среди личного состава и техники пока нет.
Сегодня, 28 сентября, российские захватчики снова обстреляли приграничья Черниговской области, зафиксировано 77 взрывов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области. С 11:00 до 12:00 в районе Сеньковки наблюдатели зафиксировали 70 взрывов (приходов) из АГС и 7 взрывов (приходов) из миномета 120 мм", — говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, сегодня, 28 сентября, оккупанты снова обстреляли Сумскую области, зафиксировано 40 прилетов.
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