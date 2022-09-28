Россия снова обстреляла приграничные территории Черниговщины — зафиксировано 77 взрывов

Информации о потерях среди личного состава и техники пока нет.

Сегодня, 28 сентября, российские захватчики снова обстреляли приграничья Черниговской области, зафиксировано 77 взрывов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области. С 11:00 до 12:00 в районе Сеньковки наблюдатели зафиксировали 70 взрывов (приходов) из АГС и 7 взрывов (приходов) из миномета 120 мм", — говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня, 28 сентября, оккупанты снова обстреляли Сумскую области, зафиксировано 40 прилетов.

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