Россия снова обвинила Украину в "обстрелах" Белгородской области

Россия снова обвинила Украину в "обстрелах" Белгородской области

Губернатор области заявил, что "с территории Украины" стреляли.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что "с территории Украины" снова стреляли.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в поселке Середа мирный житель якобы получил ранения.

Напомним, в Белгородской области Российской Федерации на две недели ввели "желтый" уровень террористической опасности.

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