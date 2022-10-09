Россия снова потребовала переговоров с Украиной: на своих условиях и с посредниками

В МИД РФ сообщили, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но традиционно выдвигает ряд условий.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в Москве готовы к переговорам с Украиной с участием посредников.

Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев увести войска и отказаться от аннексированных территорий.

"Пока свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Нехватки в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся", — сказал Полищук.

Напомним, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что просили Киев возобновить процесс мирных переговоров. Она сообщила, что Украина не отреагировала на их предложение о переговорах. В РФ еще раз надеются, что мирные переговоры будут проходить на их условиях.

Отметим, что после того, как страна-агрессор Россия провела фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях, Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным. Для юридического закрепления глава государства ввел решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет об Указе президента о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября.

Как рассказал политолог Владимир Фесенко, после заявления Зеленского о невозможности разговаривать с диктатором Путиным в России произошла истерика, и они уже начинают искать виновных в войне.

Россияне предложили переговоры Украине

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