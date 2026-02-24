Россия снова прибегла к ядерному шантажу: есть ли реальная угроза удара — политолог

Ядерное оружие

Россия снова активизировала ядерный шантаж, однако реального удара ждать не стоит.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко, комментируя очередные заявления Кремля и угрозы Украины и Запада.

«Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет. Заявление службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия Британией и Францией — безусловно, идиотизм», — заявил он.

Эксперт отмечает, что такие заявления не имеют под собой никаких реальных оснований и направлены, прежде всего, на информационное влияние, а не на подготовку к реальному применению ядерного оружия.

Денисенко считает, что Кремль использует ядерную риторику по нескольким причинам. В частности, это способ отвлечь внимание от неудобных для Москвы тем, таких как годовщина полномасштабного вторжения. Кроме того, российские власти пытаются создать собственную информационную реальность, накапливая фейки и манипуляции, которые могут использоваться в переговорах или для их срыва.

Отдельной целью, по мнению политолога, попытка усилить напряжение между союзниками Украины, в частности между США и Великобританией. Также Кремль стремится навязать собственную повестку дня на переговорах по контролю над ядерными вооружениями, хотя шансы на реальные договоренности остаются минимальными.

Еще одним важным фактором есть психологическое давление на украинское общество. По оценкам эксперта, значительная часть населения боится сценария ядерной войны и подобные информационные атаки направлены на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Что предшествовало

В годовщину полномасштабного вторжения российская разведка распространила заявления о якобы готовящейся передаче Украине ядерных компонентов со стороны Великобритании и Франции. Комментируя эти сообщения, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с угрозами применения ядерного оружия против Украины и стран Запада.

В Службе внешней разведки России утверждают, что Лондон и Париж вроде бы рассматривают варианты передачи Украине ядерного вооружения и средств его доставки. В то же время, официальных подтверждений таких заявлений нет, а эксперты рассматривают их как часть информационной войны и попытку усилить давление на Украину и ее союзников.

В то же время президент России Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу, назвав модернизацию «триады» приоритетом Кремля. Пока мировые договоры о ядерном сдерживании бездействуют, РФ готовит армию и общество к длительной войне.