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Россия снова ракетами обстреляла Николаев: есть погибший и раненый

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Россия снова ракетами обстреляла Николаев: есть погибший и раненый

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Российские оккупанты во вторник, 30 августа, снова обстреляли Николаев.

Из-за российских обстрелов в городе погиб один человек, еще одного местного жителя ранило.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды", — пояснил Сенкевич.

Напомним, кафиры массированно обстреляли Николаев 16 ракетами С-300.

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