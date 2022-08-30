Россия снова ракетами обстреляла Николаев: есть погибший и раненый

Российские оккупанты во вторник, 30 августа, снова обстреляли Николаев.
Из-за российских обстрелов в городе погиб один человек, еще одного местного жителя ранило.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды", — пояснил Сенкевич.
Напомним, кафиры массированно обстреляли Николаев 16 ракетами С-300.
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