РФ снова использует Беларусь в войне

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Российские оккупационные войска передают видеосигнал на свои БПЛА с помощью ретрансляторов, развернутых на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.

Об этом в интервью The Times рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Олег Иващенко.

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По его словам, россияне могут использовать сеть, построенную по принципу «mesh», с большим количеством вышек и ретрансляторов.

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«Они могут использовать сеть типа „mesh“ со множеством вышек и ретрансляторов. Эти ретрансляторы расположены вдоль границы — мы зафиксировали шесть таких устройств на территории Беларуси», — сказал Иващенко.

Отмечается, что из-за возобновления работы части ретрансляторов Киеву снова приходится рассматривать возможность нанесения ударов по объектам на белорусской территории.

«На время они прекратили их развертывание, но сейчас мы видим, что некоторые ретрансляторы снова работают. У нас достаточно возможностей справиться с этой проблемой», — заявил генерал.

В то же время, по словам Иващенко, непосредственной угрозы наземного наступления с территории Беларуси в ближайшее время нет. Разведданные ГУР свидетельствуют, что Беларусь формирует новую воздушно-десантную бригаду примерно в 40 км от украинской границы.

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Украина планирует противодействовать попыткам Москвы развернуть группировки спутников, которые могут быть использованы для улучшения связи и ведения разведки в районе боевых действий.

Подразделения Иващенко уже наносят удары по российским объектам космической инфраструктуры. В то же время генерал призвал западных партнеров помочь остановить поставки в Россию критически важных компонентов.

Россия получает компоненты из высокоразвитых стран, в частности из некоторых государств Европы, США, Японии и Тайваня. Нам известны эти цепи поставок, и мы стараемся прекратить их совместно с разведслужбами стран-партнеров. Нам необходимы санкции, затрагивающие компонентную базу, от которой зависит Россия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что все реактивные «Шахеды» России, атакующие Киев в последние дни, летят по одному и тому же маршруту, а именно вдоль границы с Беларусью.

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Мы ранее информировали, что срочный визит белорусского диктатора Лукашенко в Москву и интенсификация ударов по Украине являются составляющими единого плана Кремля по повышению градуса напряженности накануне американских выборов.

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