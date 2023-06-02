Россия снова срывает зерновое соглашение: Гуменюк сообщила о "терроризме" в Николаевской области

Российская сторона обещала не препятствовать выходу турецких судов из портов "Николаев" и "Ольвия", а теперь устраивает обстрелы.

Россияне пытаются не допустить включения в зерновое соглашение портов Николаевщины, продолжая обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана.

Об этом руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

По информации от Гуменюк, российские войска на Кинбурнской косе в дальнейшем обстреливают акватории Днепро-Бугского лимана в направлении Очакова и Куцюрубской громады. Так, в течение 1 июня захватчики обстреляли Коцюрубскую громаду из РСЗО. В результате атаки были разрушены частные дома, обошлось без пострадавших.

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"Такое направление их огневого контроля направлено на недопущение включения Николаевщины в зерновое соглашение", — отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

"Они продолжают терроризировать зерновое соглашение не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу уже определенных портов Одесщины, останавливают операции, искусственно создавая препятствия, но и на этом направлении, более перспективном на будущее, они включают свой терроризм", – добавила Гуменюк.

Продление зерновой сделки

Россия в апреле-мае принялась саботировать работу зернового коридора. Поэтому возникали существенные задержки проверки украинской сельскохозяйственной продукции в Босфорском проливе.

Москва уже традиционно фактически угрожала срывом соглашения при условии, если не будут выполнены требования Кремля. Так, в РФ потребовали снять ограничения на страхование и доступ к портам для ее судов и грузов, а также разблокировать для нее экспорт с/х техники, запчастей, комплектующих и сервисных услуг. Требовала Россия и возобновить подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, через который государство производит все платежи по зерну.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о продлении зернового соглашения. Вскоре после этого в Минобороны Турции сообщили о приближении к решению по продлению соглашения.

17 мая зерновое соглашение наконец было продлено еще на два месяца – до 17 июля. Ранее соглашение касалось только портов Одесщины, однако в этот раз Россия пообещала не препятствовать выходу турецких судов из портов "Николаев" и "Ольвия". Об этом заявлял Эрдоган.

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