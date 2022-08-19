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Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения

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Россия снова ударила по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Днем 19 августа Россия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области.

Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца. По предварительной информации, ранены два человека: 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Их госпитализировали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В городе есть разрушения зданий. Выведена из строя линия электропередачи.

Враг также ударил по Мировской общине. Последствия выясняются.

Напомним, в ночь на 19 августа российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины: Криворожский, Синельниковский и Никопольский. Погиб 36-летний мужчина, 12-летний ребенок пострадал.

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