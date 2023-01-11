Россия снова ударила по Днепропетровщине: ранен 26-летний мужчина (фото)

Раненого мужчину готовят к операции.
Утром 11 января российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Под обстрел попал Марганец, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу — готовят к операции", — написал он.
Российские снаряды повредили жилые дома. Детали уточняются.
Напомним, российская армия в ночь на 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. На города и села оккупанты направили более 20 снарядов.
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