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Россия снова ударила по Днепропетровщине: ранен 26-летний мужчина (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Россия снова ударила по Днепропетровщине: ранен 26-летний мужчина (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Раненого мужчину готовят к операции.

Утром 11 января российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Под обстрел попал Марганец, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу — готовят к операции", — написал он.

Российские снаряды повредили жилые дома. Детали уточняются.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия в ночь на 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. На города и села оккупанты направили более 20 снарядов.

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Дата публикации
Просмотры
329
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