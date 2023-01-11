Россия снова ударила по Днепропетровщине: ранен 26-летний мужчина (фото)

Утром 11 января российская армия снова ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Под обстрел попал Марганец, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу — готовят к операции", — написал он.

Российские снаряды повредили жилые дома. Детали уточняются.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия в ночь на 11 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. На города и села оккупанты направили более 20 снарядов.

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