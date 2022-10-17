Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине: есть серьезные разрушения

На месте прилета вспыхнул пожар, есть серьезные разрушения.

Днем 17 октября российская армия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Каменском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", – отметил он.

В ОВА просят жителей Днепропетровщины экономить электроэнергию. Особенно важно беречь электричество в часы активного потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", — пояснил Резниченко.

Напомним, утром 17 октября РФ ударила четырьмя ракетами по Днепропетровской области. Три из них уничтожили подразделения ПВО. Одна – ударила по объекту энергетической инфраструктуры.

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