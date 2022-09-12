Россия снова ударила по Харькову: есть погибшие и раненые

Под обстрелы попали Киевский и Основянский районы Харькова.
В результате российских обстрелов днем 12 сентября в Харькове погиб один человек, еще четыре ранены.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Он уточнил, что вражеский снаряд попал в дорожное покрытие Киевского района города. Под обстрел также попал Основянский район.
"Медики продолжают работать. Информация дополняется", — написал он.
В местных Телеграм-каналах сообщают, что из-за обстрела вспыхнули многочисленные пожары и начались перебои со светом. В городе по техническим причинам остановился весь электротранспорт.
Напомним, в Харьковской областиоккупанты перед побегом решили ограбить населенные пункты. Они захватили с собой телефоны, ноутбуки, технику и генераторы мирных жителей.
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