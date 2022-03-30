Россия снова ударила по Марьинке фосфорными бомбами: возник с десяток пожаров (фото)

Оккупанты также устроили обстрел ряда населенных пунктов Донецкой области.
Российские военные 30 марта применили в Марьинке Донецкой области запрещенные фосфорные снаряды.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Он отметил, что в результате удара фосфорными бомбами в городе обнаружили с десяток возгораний. Их ликвидировали спасатели ГСЧС.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли Георгиевку, Новокалиново и Очеретино. Среди мирных жителей никто не пострадал, однако повреждены несколько домов.
В результате вражеских обстрелов снова без электроснабжения оказалась Авдеевка.
Напомним, Кириленко ранее сообщал, что российские войска применили в Марьинке фосфорные бомбы также в ночь на 30 марта. Кроме того, город подвергся вражеским авиаударам.
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