Россия снова ударила по Одессе: какие последствия (фото, видео)

Пока о пострадавших или погибших не сообщалось.
Россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября.
В результате атаки повреждены жилые здания, есть разрушения и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.
По словам исполняющего обязанности Одесского городского главы Александра Филатова, утром на локациях начнут работу коммунальные службы.
"Развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 ноября, за несколько минут до полуночи, в Одессе раздался сильный взрыв. Вскоре местные паблики сообщили о пожаре на территории одного из одесских жилых комплексов.
По данным Воздушных сил, Одесса стала эпицентром ночного удара.
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