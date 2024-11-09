Россия снова ударила по Одессе: какие последствия (фото, видео)

Пока о пострадавших или погибших не сообщалось.

Россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября.

В результате атаки повреждены жилые здания, есть разрушения и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По словам исполняющего обязанности Одесского городского главы Александра Филатова, утром на локациях начнут работу коммунальные службы.

Фото: t.me/odesacityofficial

"Развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА", — говорится в сообщении.

Фото: Associated Press

Напомним, 8 ноября, за несколько минут до полуночи, в Одессе раздался сильный взрыв. Вскоре местные паблики сообщили о пожаре на территории одного из одесских жилых комплексов.

По данным Воздушных сил, Одесса стала эпицентром ночного удара.

Россия снова ударила по Одессе: какие последствия

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