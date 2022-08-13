Россия снова угрожает разорвать отношения с США: какая причина на этот раз

Любой возможный захват российских активов Соединенными Штатами полностью разрушит двусторонние отношения Москвы с Вашингтоном.

Об этом заявил глава североамериканского департамента МИД РФ Александр Дарчиев, сообщает Reuters.

"Мы предупреждаем американцев о губительных последствиях таких действий, которые окончательно испортят двусторонние отношения, что не отвечает ни их, ни нашим интересам", — сказал Дарчиев.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "влияние США на Киев выросло настолько, что американцы все больше становятся прямой стороной конфликта".

Ранее Москва предупредила Вашингтон, что признание России страной-спонсором терроризма станет "точкой невозврата" и что Россия в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или разорвать их.

Напомним:

28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма, учитывая развязанную им агрессивную войну против Украины

10 июня Зеленский сообщил, что с 2014 года Россия нарушила около 400 международных договоров, одной из сторон в которых Украина, в частности Будапештский Меморандум, Устав Организации объединенных наций, ряд конвенций ООН и Хельсинкские соглашения

Комитет Сената США 24 июня одобрил резолюцию о признании РФ страной- спонсором терроризма

Террористическим государством Россию уже признали Литва и Латвия

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

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