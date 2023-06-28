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Россия снова усилила обстрелы возле Кинбурнской косы: Гуменюк объяснила цели оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Россия снова усилила обстрелы возле Кинбурнской косы: Гуменюк объяснила цели оккупантов

Наталья Гуменюк объяснила, почему Россия снова усилила обстрелы у Кинбурнской косы. / Фото: instagram.com/nikvesti

Оккупанты усиливают боевую работу возле Кинбурнской косы в Николаевской области.

Россияне активизировали обстрелы возле Кинбурнской косы на Николаевщине, чтобы область не вошла в "зерновое соглашение" и чтобы переключить внимание Сил обороны.

Об этом "24 каналу" сказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Сейчас ситуация остается стабильно напряженной, потому что периметры населенных пунктов оккупанты заминировали, чтобы местные жители не могли никуда оттуда деться и служили им своеобразным "живым щитом", - рассказала она о ситуации.

По словам Гуменюк, оккупанты активизируют на этом направлении обстрелы, контрбатарейную борьбу, чтобы также переключить внимание Сил обороны на это фронтовое направление.

"Оккупанты ощущают на себе мощное давление Запорожского и других направлений", — добавила она.

Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на левом берегу Херсонской области ведут успешную контрбатерейную борьбу.

Напомним, в МИД Украины считают, что Россия покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года – там назвали два фактора.

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Дата публикации
Просмотры
675
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