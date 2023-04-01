Россия снова увеличила количество ракет в море: в ВСУ рассказали об угрозе

Страна-агрессор Россия снова наращивает свою корабельную группировку в Черном море. Произошло это из-за улучшения погоды, ведь шторм утих. Именно поэтому вероятность ракетного удара растет.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Корабельная группировка врага наращивается. В частности, увеличилось количество ракетоносителей. Мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. Вероятность ракетного удара растет. .

По ее словам, хоть сейчас активность вражеской авиации низкая, но ситуация может изменяться достаточно динамично. Представитель ВСУ говорит, что одним из приоритетных направлений изменения тактики РФ остается авиация на линии фронта. Ведь враг применяет там управляемые авиационные бомбы.

Напомним, в течение последнего времени в акватории моря был ограничен запас вражеских "Калибров". Произошло это в связи с взрывами на железной дороге Джанкои. Этими путями оккупанты опрокидывали в Крым эти ракеты. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.

20 марта взрывами в городе Джанкой были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Взрывы в городе привели к повреждению узловой станции.

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