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Россия снова вывела на боевое дежурство в Черное море корабль-ракетоноситель — ВМС ВСУ

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
1 мин
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Россия снова вывела на боевое дежурство в Черное море корабль-ракетоноситель — ВМС ВСУ

Фото: Associated Press

Всего в Черном море находятся шесть кораблей Черноморского флота РФ.

По состоянию на понедельник, 21 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть российских кораблей, из которых один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Азовское море – враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

Средиземное море – десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 33 судна, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 40 судов, из них 13 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, военный аналитик объяснил, почему противовоздушная система обороны Украины гораздо эффективнее, чем в Израиле.

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Дата публикации
Просмотры
684
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