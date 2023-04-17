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Россия снова вывела в Черное море боевые корабли: сколько "Калибров" наготове

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
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Россия снова вывела в Черное море боевые корабли: сколько "Калибров" наготове

Фото: flot.sevastopol.info

Общий залп составляет до 16 ракет.

По состоянию на утро понедельника, 17 апреля, Россия вывела в Черное море три носителя "Калибров" с общим залпом – до 16 ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Всего в Черном море на боевом дежурстве – семь кораблей. В Азовском море – один вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское – в море НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
286
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