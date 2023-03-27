Россия снова вывела в Черное море ракетоноситель: сколько "Калибров" есть на борту

В общей сложности Россия удерживает в Черном море семь вражеских кораблей.

По состоянию на понедельник, 27 марта, Россия удерживает в Черном море семь кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп – до четырех ракет.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море – два вражеских корабля; в Средиземном море до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет.

Также отмечается, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Черного моря у России нет такой возможности.

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