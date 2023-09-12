Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия снова запустила по Украине "Шахеды": в Воздушных силах ВСУ назвали область, которая под угрозой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия снова запустила по Украине "Шахеды": в Воздушных силах ВСУ назвали область, которая под угрозой

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу.

Российская террористическая армия вечером 12 сентября снова запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинские защитники предупреждают, что российские террористы, вероятно, 12 сентября в очередной раз запустили в сторону Украины иранские дроны типа "Шахед".

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасности. Об угрозе ударов в Воздушных силах ВСУ сообщат дополнительно.

"Вероятны пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:49 в Запорожской области уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов ударными БпЛА.

Напомним, Жданов ответил, чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог.

Читайте также:

ВСУ нанесли мощный удар по россиянам: видео

ВСУ нанесли мощный удар по россиянам: видео

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация