Россия снова запустила по Украине "Шахеды": в Воздушных силах ВСУ назвали область, которая под угрозой

Украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу.
Российская террористическая армия вечером 12 сентября снова запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Украинские защитники предупреждают, что российские террористы, вероятно, 12 сентября в очередной раз запустили в сторону Украины иранские дроны типа "Шахед".
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасности. Об угрозе ударов в Воздушных силах ВСУ сообщат дополнительно.
"Вероятны пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:49 в Запорожской области уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов ударными БпЛА.
Напомним, Жданов ответил, чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог.
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