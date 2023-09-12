Россия снова запустила по Украине "Шахеды": в Воздушных силах ВСУ назвали область, которая под угрозой

Российская террористическая армия вечером 12 сентября снова запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Украинские защитники предупреждают, что российские террористы, вероятно, 12 сентября в очередной раз запустили в сторону Украины иранские дроны типа "Шахед".

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасности. Об угрозе ударов в Воздушных силах ВСУ сообщат дополнительно.

"Вероятны пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:49 в Запорожской области уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов ударными БпЛА.

Напомним, Жданов ответил, чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог.

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