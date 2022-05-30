Россия со своей территории беспощадно бьет по Сумщине: зафиксировано 30 взрывов

Россия со своей территории беспощадно бьет по Сумщине: зафиксировано 30 взрывов

Российская Федерерация продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Вечером в воскресенье, 29 мая, россияне снова открыли огонь по приграничью.

К счастью, потерь среди личного состава украинских защитников и техники нет.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Оккупанты продолжают обстреливать со стороны России пограничные населенные пункты Сумской области. Около 17:20-17:45 наблюдатели зафиксировали около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачев ", — говорится в сообщении.

Напомним, кафиры утром 29 мая в очередной раз обстреляли Сумщину с территории Российской Федерации. По предварительным данным, потерь среди личного состава и техники нет.

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