Россия со своей территории забросала минами Сумщину: глава ОВА рассказал о последствиях террора оккупантов

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение 13 октября российские военные со своей территории обстреливали регион.

Об этом глава области написал в телеграмм-канале.

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"Белопольскоя громада: почти в 11 утра 3 мины. После 11 — еще 18 мин, уже по другой части общества.

Ворожбинская громада: ближе к полудню 7 мин по окрестностям Ворожбы.

Зноб-Новгородская громада: в 14 часов от россиян прилетела мина (120мм)", — отметил чиновник.

Также, по уточненным данным, утром 13 октября с 7 до 9 утра было два обстрела : 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории России по разным частям Миропольской общины.

Кроме того, в Великописаревской общине около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал на сорвавшуюся мину. В результате инцидента поврежден прицеп автомобиля. Водитель жив.

Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Ракетный обстрел Харьковской области 13 октября

Российские войска вечером 13 октября обстреляли Харьков и область. Они попали по объектам критической инфраструктуры, из-за чего кое-где отсутствует свет. Глава ОВА Олег Синегубов проинформировала, что энергетики уже работают над восстановлением света. А на местах удара работают профильные службы и правоохранители.

В Харьковской области утром 13 октября российские военные обстреляли уволенный Купянск. Утром артиллерией попали по центру. От обстрелов занялись три лавки. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

Ответ будет мощным: Запад готов защитить Украину от ядерной угрозы

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