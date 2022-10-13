Россия со своей территории забросала минами Сумщину: глава ОВА рассказал о последствиях террора оккупантов

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение 13 октября российские военные со своей территории обстреливали регион.
Об этом глава области написал в телеграмм-канале.
- "Белопольскоя громада: почти в 11 утра 3 мины. После 11 — еще 18 мин, уже по другой части общества.
- Ворожбинская громада: ближе к полудню 7 мин по окрестностям Ворожбы.
- Зноб-Новгородская громада: в 14 часов от россиян прилетела мина (120мм)", — отметил чиновник.
Также, по уточненным данным, утром 13 октября с 7 до 9 утра было два обстрела : 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории России по разным частям Миропольской общины.
Кроме того, в Великописаревской общине около 17 часов водитель грузовика во время маневрирования наехал на сорвавшуюся мину. В результате инцидента поврежден прицеп автомобиля. Водитель жив.
Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
Ракетный обстрел Харьковской области 13 октября
Российские войска вечером 13 октября обстреляли Харьков и область. Они попали по объектам критической инфраструктуры, из-за чего кое-где отсутствует свет. Глава ОВА Олег Синегубов проинформировала, что энергетики уже работают над восстановлением света. А на местах удара работают профильные службы и правоохранители.
В Харьковской области утром 13 октября российские военные обстреляли уволенный Купянск. Утром артиллерией попали по центру. От обстрелов занялись три лавки. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.
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