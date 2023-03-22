"Россия со зверской жестокостью обстреливает город": Зеленский прокомментировал попадание ракеты РФ в дом в Запорожье

Военные преступники РФ ударили ракетой по многоэтажке в Запорожье.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская ракета попала в многоэтажное здание.

“Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-нибудь еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что оккупанты ударили ракетой по многоэтажке. Снаряд попал в здание на уровне, ориентировочно, четвертого-шестого этажей.

Напомним, что военные преступники РФ завезли росгвардию на территорию Запорожской области. Управляет ими представитель СОБРа из Москвы.

Читайте также: