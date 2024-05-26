Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к президентам США и Китая в преддверии саммита в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский обратился к президентам Джо Байдену и Си Цзиньпину в преддверии саммита мира, который пройдет в Швейцарии. Он, в частности, подчеркнул, что Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины.

Видео с обращением, записанное в Харькове на фоне типографии, по которой РФ нанесла удар 23 мая, президент опубликовал в Telegram.

"Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 км к северо-востоку от этого места, от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 км отсюда к северо-западу – возле нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", - подчеркнул Зеленский в обращении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ из обстрелянного ХАРЬКОВА обратился к ЛИДЕРАМ МИРА

Напомним, Зеленский ответил на заявление Путина о "нелегитимной" власти в Украине.

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