Россия собирается наступать на Харьковщине: в ISW оценили заявление Минобороны

Российские военные / © The Associated Press

Обнародованное Министерством обороны России заявление о намерении наступать в Харьковской области свидетельствует, что у Кремля и дальше есть территориальные претензии, которые выходят за пределы четырех незаконно аннексированных украинских регионов.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 23 сентября Минобороны РФ заявило о продолжении наступательной операции на Купянском направлении. Такая риторика противоречит предыдущим заявлениям Кремля, что его «основные военные цели» якобы ограничиваются только Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

«Российские чиновники, включая президента России Владимира Путина, давно утверждают, что РФ хочет контролировать „только“ Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области как предпосылку для прекращения войны», — напоминает ISW.

В отчете отмечается, что такое заявление, вероятно, имеет целью оправдать перед российским обществом и военными нынешние попытки захвата Купянска.

«Министерство обороны России редко так открыто обнародовало свои оперативные намерения, как в заметке от 23 сентября, и, вероятно, стремилось использовать это сообщение для создания информационного эффекта», — отмечают аналитики.

В своем сообщении в соцсетях российское Минобороны заявило, что армия РФ продолжает наступление на Купянск и якобы «частично окружила украинские войска в городе». В то же время эксперты ISW отметили, что пока нет геолоцированных доказательств, которые подтверждали бы такие утверждения.

Напомним, накануне в ISW сообщили, что российские оккупанты пытаются прорвать украинские оборонительные линии на Купянском направлении. По словам украинского наблюдателя Константина Машовца, российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку к северу от Купянска. Захватчики используют численное преимущество в пехоте, чтобы атаковать в нескольких районах. Однако, у них есть проблемы с переброской тяжелой техники.

22 сентября в ВСУ сообщили, что российская армия пытается продвинуться к Купянску с северного направления. Ситуация там похожа на Покровск, хотя и в меньшем масштабе. В российских телеграм-каналах распространяют ложные заявления об окружении и захвате Купянска, но враг не взял город.