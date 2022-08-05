Россия собирается шпионить за Украиной с помощью иранского спутника

Новый спутник, который Россия готовится запустить от имени Ирана на следующей неделе, по плану должен помогать военным усилиям РФ в Украине.

Спутник, который Москва фактически запустит руками Ирана, значительно расширит возможности Тегерана по наблюдению за военными целями на Ближнем Востоке. В то же время Путин планирует использовать его для собственных целей в Украине.

Об этом пишет Washington Post.

Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило о запуске спутника 9 августа, получившем название "Хайям". Таким образом, РФ выполнит соглашение, заключенное с Ираном почти четыре года назад. Россия согласилась построить и запустить систему Канопус-V, которая будет включать камеру высокого разрешения, которая даст Тегерану беспрецедентные возможности, в том числе почти непрерывный мониторинг чувствительных объектов в Израиле и Персидском заливе.

Однако Иран может не сразу взять спутник под контроль. Россия сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в Украине.

Администрация Байдена внимательно следила за спутниковыми усилиями Ирана, продвигавшимися параллельно с разработкой Ираном более мощного ракетного флота. Представители администрации президента США отказались комментировать незавершенный российский запуск или намерения Москвы использовать спутник для наблюдения за полем боя в Украине.

Следует отметить, что запуск спутника является последним показателем усиления военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Об этом было объявлено через две недели после визита президента России Владимира Путина в Тегеран для встречи с лидером Ирана Али Хаменеи, впоследствии приветствовавшим "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.

Напомним, по данным иностранных СМИ, администрация президента США заявила, что РФ могла обратиться к Ирану с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Впоследствии представитель МИД Ирана Насер Канаани не подтвердил информацию о передаче России партии боевых беспилотников. Однако руководство РФ обращалось с такой просьбой.

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