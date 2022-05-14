Россия собирается тянуть войну до конца года: стало известно о причинах

Россия может попытаться затянуть войну против Украины до конца этого года.

Оккупанты надеются, что энергетический кризис в мире, который может возникнуть ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с Москвой.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона "Единые новости".

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему — согласно их расчетам, поближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и проблемы серьезные с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что нужно договариваться с РФ, и если они (оккупанты – ред.) продержатся до конца года, тогда они ожидают, что с ними будут договариваться о том, что они требуют", — объяснил Андрусов.

Напомним, оператор национальной энергосистемы Финляндии Fingrid подтвердил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России.

Решатся ли партнеры Украины полностью отказаться от российских энергоносителей

Читайте также: