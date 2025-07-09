Россия собрала более 100 тысяч солдат на одном из направлений — что происходит

Военный ВСУ. / © Associated Press

Реклама

На Покровском направлении Россия собрала больше сил за все летнее наступление: только личного состава — более 100 тысяч.

Об этом сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне.Студія" 9 июля.

По его словам, восточная часть Покровского направления, особенно район Покровск – Константиновка, стала главным участком давления россиян. В то же время наступательные действия продолжаются и в Новопавловском направлении — там противник стремится выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Реклама

"Это основная часть их так называемой летней кампании. Они должны были действовать в трех направлениях: Сумском, Новопавловском и Покровском. На Сумщине план полностью провалился, на Новопавловке - очень стараются, но продвижение минимальное. А вот на Покровском направлении брошено все, что у них есть", - отметил Трегубов.

ВСУ ведут тяжелые оборонительные бои, несмотря на интенсивное применение врагом авиации, КАБ, легкой и тяжелой техники. По словам спикера, в зоне ответственности группировки "Хортица" украинские силы сдерживают масштабное наступление, хотя и с большой нагрузкой.

Ранее военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что армия России пошла в массированные штурмы на Покровском направлении. Как отметил корреспондент, "дела ухудшаются".