- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 990
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия собрала более 100 тысяч солдат на одном из направлений — что происходит
Россия взыскала более 100 тысяч военных в Покровск и Константиновку, сосредоточив силы на главном направлении летнего наступления.
На Покровском направлении Россия собрала больше сил за все летнее наступление: только личного состава — более 100 тысяч.
Об этом сообщил спикер Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне.Студія" 9 июля.
По его словам, восточная часть Покровского направления, особенно район Покровск – Константиновка, стала главным участком давления россиян. В то же время наступательные действия продолжаются и в Новопавловском направлении — там противник стремится выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.
"Это основная часть их так называемой летней кампании. Они должны были действовать в трех направлениях: Сумском, Новопавловском и Покровском. На Сумщине план полностью провалился, на Новопавловке - очень стараются, но продвижение минимальное. А вот на Покровском направлении брошено все, что у них есть", - отметил Трегубов.
ВСУ ведут тяжелые оборонительные бои, несмотря на интенсивное применение врагом авиации, КАБ, легкой и тяжелой техники. По словам спикера, в зоне ответственности группировки "Хортица" украинские силы сдерживают масштабное наступление, хотя и с большой нагрузкой.
Ранее военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что армия России пошла в массированные штурмы на Покровском направлении. Как отметил корреспондент, "дела ухудшаются".