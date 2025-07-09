Россия собрала на Покровском направлении более 100 тысяч военных: есть ли угроза для города

Покровск / © Associated Press

Реклама

Начиная с декабря 2024 года до февраля 2025 года, российская армия пыталась захватить город Покровск на Донетчине. Однако тогда попытки врага оказались безрезультатными, ведь ВСУ отразило все атаки оккупантов.

Однако Кремль не отступает от своего замысла полностью захватить Покровск, тем самым одержать победу на одном из важных участках фронта.

Эксперты заявляют об изменении тактики врага, а СМИ сообщают о более чем стотысячном войске, которое сосредоточено на этом направлении.

Реклама

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на Покровском направлении и есть ли угроза для города.

Наступление России на Покровском направлении

В начале июля иностранные медиа сообщали, что Россия активизировала наступление по двум направлениям — под Покровском и на Сумщине. Тем самым россияне заставляют Украину распределять силы.

Как отмечали СМИ, Покровск остается ключевой целью врага, ведь его захват позволил России контролировать Донетчину и угрожать Днепропетровской области.

Разрушение в Покровске

В то же время медиа отмечают, что защита Покровска остается решающей, ведь его потеря может подорвать мораль и усилить давление на Киев.

Реклама

Об ухудшении ситуации на Покровском направлении сообщал военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, армия РФ пошла в массированные штурмы.

«Это касается не только межлетия Соленой и Волчьей, а еще районов Котлиного и Удачного. Только теперь это еще и подкрепляется массированными атаками на другом фланге, в сторону Новоэкономического и западнее Коптевого», — отмечал военкор 8 июля.

Россия меняет подход и пытается окружить Покровск новым способом

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предупреждали, что россияне будут пытаться оцепить город Покровск, наступление на который начали еще в прошлом году.

По прогнозам аналитиков, оккупанты будут пытаться обойти с запада укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Реклама

По данным ISW, 4 июля появились видео, подтверждающие продвижение российских войск к северо-востоку от Покровска — россиянам удалось захватить села Коптево и Шевченко Первое, а также вышли к юго-восточной окраине Разине.

Аналитики отмечают, что российское командование, вероятно, планирует использовать это выступление между Покровском и Торецком, чтобы охватить город с севера или обойти украинские позиции у Константиновки.

«Российские подразделения, осуществляющие эти атаки, находятся в зоне боевых действий с момента их опрокидывания для усиления группировки войск РФ, действующей восточнее Покровска, в феврале и марте 2025 года», — отметили в ISW.

Украинский аналитик Константин Машовец сообщил, что 39-я мотострелковая бригада и 150-я дивизия РФ активизировались вблизи Новоторецкого и Новоэкономического после захвата Малиновки и Коптевого.

Реклама

Впоследствии в американском Институте изучения войны отметили, что россияне меняют тактику для достижения своей цели. По данным аналитиков, армия РФ переориентирует свое наступление на район севернее Покровска — в сторону Доброполья.

Там подчеркивают, что смена тактики россиян произошла после провальных атак в районе к западу от Торецкая. Там армия РФ пыталась прорваться в Константиновку.

«Из-за отсутствия значительных успехов командование окупантов начало искать другие, менее укрепленные направления», — отмечают в ISW.

Более стотысячного войска на Покровском направлении

Военный эксперт Сергей Грабский 2 июля сообщал, что Россия собрала 110 тысяч солдат под Покровском, пытаясь обойти город с востока. Несмотря на большую численность, серьезного прорыва нет, ведь враг несет большие потери.

Реклама

По словам Грабского, угрозы оцепления самого города Покровск пока нет. Однако он предупредил, что враг может использовать паузу для подготовки новых атак.

В свою очередь, о стотысячном войске россиян в районе Покровска и Константиновки 9 июля сообщили в ВСУ.

Виктор Трегубов, спикер Объединенной стратегической группировки войск «Хортица», в эфире Общественное. Студия отметил, что основное наступление российских войск развернулось на востоке Покровского направления, особенно на участке «Покровск — Константиновка».

В то же время, по словам Трегубова, враг продолжает попытки продвижения на Новопавловском направлении, пытаясь выйти к границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Реклама

Виктор Трегубов, спикер Объединенной стратегической группировки войск «Хортица» / © АрмияInform

Спикер ОСУВ «Хортица» отметил, что такие действия оккупантов являются частью «российской летней кампании», и они «бросили все, что имеют» на Покровское направление.

«Это основная часть их так называемой летней кампании. Они должны были действовать в трех направлениях: Сумском, Новопавловском и Покровском. На Сумщине план полностью провалился, на Новопавловке очень стараются, но продвижение минимальное. А вот на Покровском направлении брошено все, что у них есть», — сообщил Трегубов.

Однако ВСУ продолжают сдерживать давление на противника, применяет авиацию, управляемые авиабомбы и большое количество техники.

В то же время Генштаб сообщает, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Там отмечают, что за последние сутки (информация на 16:00, 9 июля) враг пытался 36 раз вытеснить ВСУ с позиций в районе Покровска.

Реклама

В частности, россияне ударили авиацией по таким населенным пунктам как:

Шахматное,

Полтавка,

Паньковка,

Владимировка,

Сухой Яр

Покровск.

Карта DeepState / © Deepstatemap

Чего стремится достичь РФ на Покровском направлении

Руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук объяснил действия врага на Покровском направлении.

По словам эксперта, россияне пытаются сократить линию фронта и уволить резервы для дальнейших атак в направлении Днепропетровской области.

Как считает Лакийчук, у армии РФ две цели:

Реклама

освободить силы для усиления главных ударов на Покровск или Лиман,

уплотнить оборону на случай украинских контратак.

«Отдвигая наши силы на этом направлении, они (россияне — Ред.) пытаются сократить линию фронта, которая может удерживаться меньшим числом сил. Россияне освобождают резервы, которые могут быть переброшены на главное направление удара, то же на Покровск, на Лиман, или, наоборот, уплотнить оборону в случае возможных контрнаступательных действий наших Вооруженных сил», — рассказал военный эксперт.

В то же время офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий подчеркивает, что Россия планирует масштабное окружение Покровска, передает 24 Канал.

Цехоцкий отметил, что тактика врага не изменились, ведь они и дальше отправляют малые пехотные группы (по 2-3 бойца) для продвижения и закрепления на позициях

«Скрываются группы по два или по три. Одного ранили — другого убили. Всегда следим, чтобы выбить третьего. Идет непрерывная работа по уничтожению врага», — подчеркнул офицер ВСУ.

Реклама

Напомним, недавно аналитики DeepState зафиксировали продвижение врага вблизи Яблоновки, Колодцев и других населенных пунктов Донецкой области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.