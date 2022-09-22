Россия собственноручно хоронит перспективы мирных переговоров с Украиной — Зеленский

Россия действительно не хочет мирных переговоров с Украиной.
Государство-агрессор знает позицию Украины относительно невозможности проведения переговоров после фейковых референдумов на оккупированных территориях.
Об этом 22 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Зеленский.
"Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем понятно. Россия сама хоронить перспективу переговоров своими же руками", – объяснил Зеленский.
Напомним, Белоруссия хочет быть посредником между РФ и Украиной и требует учесть их требования.
Читайте также:
- Говорили о мобилизации в РФ: Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего
- Россияне на псевдореферендумах пытаются привлечь к голосованию детей — СБУ
- Не нужны ни паспорт, ни открепительные талоны: Гайдай о "референдуме" в "ЛНР"