Россия собственноручно хоронит перспективы мирных переговоров с Украиной — Зеленский

Россия действительно не хочет мирных переговоров с Украиной.

Государство-агрессор знает позицию Украины относительно невозможности проведения переговоров после фейковых референдумов на оккупированных территориях.

Об этом 22 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Зеленский.

"Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем понятно. Россия сама хоронить перспективу переговоров своими же руками", – объяснил Зеленский.

Напомним, Белоруссия хочет быть посредником между РФ и Украиной и требует учесть их требования.

Читайте также: