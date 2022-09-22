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Россия собственноручно хоронит перспективы мирных переговоров с Украиной — Зеленский

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Россия собственноручно хоронит перспективы мирных переговоров с Украиной — Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Россия действительно не хочет мирных переговоров с Украиной.

Государство-агрессор знает позицию Украины относительно невозможности проведения переговоров после фейковых референдумов на оккупированных территориях.

Об этом 22 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Зеленский.

"Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов... Всем понятно. Россия сама хоронить перспективу переговоров своими же руками", – объяснил Зеленский.

Напомним, Белоруссия хочет быть посредником между РФ и Украиной и требует учесть их требования.

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