Россия согнала более 90 ударных и многоцелевых вертолетов на границу с Украиной — Генштаб

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи Государственной границы Украины.
В частности, оккупанты собирают авиацию, которую активно теряют в Украине.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 20 апреля.
"На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов", – рассказали в Генштабе.
Также враг продолжает частичную блокировку Харькова.
"Пытается производить огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", — добавили в Генеральном штабе.
Ранее в Генштабе сообщили, что сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.
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