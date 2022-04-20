Россия согнала более 90 ударных и многоцелевых вертолетов на границу с Украиной — Генштаб

Россия согнала более 90 ударных и многоцелевых вертолетов на границу с Украиной — Генштаб

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи Государственной границы Украины.

В частности, оккупанты собирают авиацию, которую активно теряют в Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 20 апреля.

"На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов", – рассказали в Генштабе.

Также враг продолжает частичную блокировку Харькова.

"Пытается производить огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", — добавили в Генеральном штабе.

Ранее в Генштабе сообщили, что сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил войск РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

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