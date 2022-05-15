"Россия сохраняет стабильно высокий уровень истощения" – британская разведка

В армии РФ продолжают нарастать системные проблемы.

Наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Несмотря на незначительные начальные достижения, Россия не смогла добиться значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Сейчас Россия, возможно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)", — отмечает разведка.

Эти задержки почти наверняка будут усиливаться из-за потери важных факторов, таких как мостовое оборудование и разведывательные беспилотники.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", — говорится в сообщении.

Кроме того, действия российских вооруженных сил все больше ограничивает "постоянный низкий боевой дух" и снижение боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить.

"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", — отмечает министерство.

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Россия's Donbas offensive ha lost momentum and fallen significantly behind schedule. Излишне маленький штрих инициалистых усилий, Россия имеет стремление к попаданию подлинных территорий ездить на лагерные месяцы при устранении целостных высоких уровней оценки. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 15 мая 2022

Напомним, украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов.

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