РФ сокращает финансирование оккупированных территорий / © Getty Images

Делегации оккупационных администраций отправились в Москву, где им объяснили проблемы в российской экономике.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«На московском экономическом форуме, под пропагандистские лозунги, коллаборантам заявили, что в ближайшие годы финансирование регионов сократят», — говорится в сообщении.

В Кремле недовольны тем, что оккупационные администрации так и не смогли запустить рыночную экономику на захваченных территориях и полностью зависят от российских денег.

Это означает, что в ближайшее время на оккупированных территориях сокращаются социальные программы, инфраструктурные проекты и зарплаты для местных работников.

Ранее сообщалось, что Россия испытывает серьезный дефицит бюджета, который вынуждена покрывать за счет накоплений.

Мы ранее информировали, что российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы. Экономика страны испытывает значительную нагрузку, несмотря на заявления президента Владимира Путина о ее стабильности.