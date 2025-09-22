- Дата публикации
Денег нет: Москва сокращает расходы на оккупированные территории Украины
Оккупационные администрации получили от Кремля сигнал о сокращении финансовой поддержки.
Делегации оккупационных администраций отправились в Москву, где им объяснили проблемы в российской экономике.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
«На московском экономическом форуме, под пропагандистские лозунги, коллаборантам заявили, что в ближайшие годы финансирование регионов сократят», — говорится в сообщении.
В Кремле недовольны тем, что оккупационные администрации так и не смогли запустить рыночную экономику на захваченных территориях и полностью зависят от российских денег.
Это означает, что в ближайшее время на оккупированных территориях сокращаются социальные программы, инфраструктурные проекты и зарплаты для местных работников.
Ранее сообщалось, что Россия испытывает серьезный дефицит бюджета, который вынуждена покрывать за счет накоплений.
Мы ранее информировали, что российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы. Экономика страны испытывает значительную нагрузку, несмотря на заявления президента Владимира Путина о ее стабильности.