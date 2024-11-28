Россия сосредотачивает свои силы на Кинбурнской Косе, готовясь к наступлению ВСУ, — военный обозреватель

Он отметил, что украинские военные уже пытались форсировать Днепр в этом районе.

Российские оккупанты считают, что Силы обороны Украины могут попытаться форсировать реку Днепр в районе Кинбурнской Косы, чтобы закрепиться на правом берегу.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Несколько раз такие факты с нашей стороны были. К сожалению, они не приобрели желаемое для нас развитие. Враг ожидает, что могут быть и последовательные действия с нашей стороны в этом смысле. В общем, когда мы говорим о юге — это Херсонщина, Николаевщина — там сейчас ситуация не столь динамичная, как на юге Донецкой области. Поэтому в большей степени там сейчас затишье", — заявил эксперт.

Напомним, Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки, 27 ноября, Россия потеряла 1 220 военных убитыми и ранеными.

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