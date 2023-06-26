Россия сосредотачивает усилия на четырех направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупационная армия Российской Федерации в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 июня.

Отмечается, что в течение суток россияне нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны две крылатые ракеты "Калибр" и семь ударных дронов типа "Shahed-136/131" были уничтожены. Также противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно, ударные), все дроны уничтожены. За сутки было нанесено 36 авиационных ударов и совершено 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений вооруженных сил РФ перед ними в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области; Сорокино, Коренок, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Пильная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области; Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны уволили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожево, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львов, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Волшебное Херсонской области и Очаков.

В Генштабе отмечают, что авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и десять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

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