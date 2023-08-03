Россия сосредоточила на одном из южных направлений несколько армий – ВСУ

Российские оккупанты постоянно возобновляют свои резервы, снимая подразделения с других мест.

На Таврическом направлении сконцентрировано 150 тысяч кафиров, это преимущественно 35-я, 36-я, 5-я и 58-я армии ВС РФ.

Об этом рассказал заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Серий Кузьмин.

По его словам, российские оккупанты постоянно возобновляют свои резервы, снимая подразделения с других мест и перебрасывая их на южный фронт.

"На нашем направлении за последние сутки, если брать санитарные потери кафиров, то это 178 человек, троих мы взяли в плен, и безвозвратные их потери — около 129 человек. Потери их существенные, это фактически 2-3 роты ежедневно на нашем направлении враг теряет ", – сообщил он.

Он отметил, что ВСУ для более эффективного продвижения не хватает авиации, систем ПВО и техники разминирования.

Ситуация на фронте: последние новости

The New York Times пишет, что в течение прошлой недели Вооруженные силы Украины активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Под напором русские войска начинают отступать. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области: Мелитополь и Бердянск.

В Министерстве внутренних дел сообщили об успехах ВСУ на Мелитопольском направлении. Там подразделения одной из бригад Нацгвардии продвинулись около 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЧАЛОСЬ! ВСУ пошли в МАСШТАБНОЕ наступление! Оперативка с фронта на утро 25 июня.

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