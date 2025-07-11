Война в Украине / © Associated Press

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На Покровском направлении российская оккупационная армия действует активнее всего — ее боевая активность на этом участке фронта превышает 40%.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Если оценивать подходы украинского военного командования и происходящее на Покровском направлении, то можно утверждать с определенным предположением, что замысел командования заключался в том, чтобы создать условия для убеждения противником, что это направление будет для него успешным», — отметил он.

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По словам эксперта, украинские силы ведут стратегическую оборонную операцию, перемалывая ресурсы врага.

«Кроме того, при планировании операций Генеральным штабом ВСУ, а на Покровском направлении осуществляется стратегическая оборонная операция, основной задачей Сил обороны Украины является оттягивание основной массы боевых подразделений армии РФ и их методическое перемалывание с тем, чтобы не дать реализовать основные задачи, которые противник ставил на летнюю наступательную операцию», — пояснил.

Он заявил, что после захвата Авдеевки враг пытался развить наступление, однако его возможности продвижения существенно ограничены.

«Пока можно констатировать, что эта стратегия действует. Залогом подобного замысла было то, что противник, развив успех прошлым летом после захвата Авдеевки, увлекся наступлением и вышел на районы, где они не могут просто продвигаться и закрепиться», — рассказал он.

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«Поскольку они вышли на позиции, которые не выгодны ведению обороны. Сейчас более 40% всей боевой активности окупантов на фронте приходится именно на Покровское направление. Они пытаются менять тактику своих штурмов, чтобы хоть как-то преодолевать ту kill-зону», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточной стороны — со стороны Мирнограда.

Мы ранее информировали, что Россия собрала на Покровском направлении более 100 тысяч военных.