"Россия сосредоточила на Сумском направлении определенные силы": пограничники рассказали, насколько серьезна угроза

В Сумском направлении Россия сосредоточила недостаточно сил для стратегического продвижения вглубь территории Украины. Однако провокации исключать не следует.

Россия сосредоточила на Сумском направлении определенные силы, которых недостаточно для удара стратегического уровня, однако нельзя исключать, что враг не попытается активизировать свои действия, как сейчас происходит на Харьковщине.

Об этом 23 мая заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе остается непростой... Но если говорить о Сумщине по состоянию на данный момент, то мы не фиксируем у врага достаточно сил, которые позволили бы ему достичь каких-то стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться вглубь территории Украины, если они повторно попытаются зайти", – сказал он.

В то же время Демченко отмечает, что нельзя исключать, что, несмотря на отсутствие достаточных сил, они все же попытаются совершить "какие-то действия, которые мы сейчас видим по Харьковскому направлению".

"Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление… Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент", — отметил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что ситуация на пограничных, в частности в Харьковской области, не является наступлением армии агрессорки России на Харьков. Планы врага по отношению к городу Сумы также известны, как и ресурсы врага на этом направлении.

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