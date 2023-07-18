Россия сосредоточила на восточном направлении 100-тысячное войско: в ВСУ рассказали, где именно и какая опасность

Также Россия подтянула на Лимано-Купянское направление более 900 танков.

Россия сосредоточила на Купянском направлении 100-тысячное войско, впрочем, по словам украинских военных, им удается сдерживать окупантов.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, эта проблема – не нова. Группировка хотя и большая, но не качественно подготовленная и мотивированная.

"Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им ни одного прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появилось 100 тысяч", – сказал он.

Также, по его словам, Россия подтянула на Лимано-Купянское направление более 900 танков. Он утверждает, что это старая советская техника, а вот новейшие образцы, которые российские военные использовали в начале полномасштабного вторжения, встречаются на поле боя уже реже по понятным причинам.

Как сообщалось ранее, российская армия пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Это направление является лидером по количеству артобстрелов. За прошедшие сутки россияне 536 раз били разными типами и калибрами артиллерии. Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов.

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