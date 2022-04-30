Россия сосредоточила около 20 ракет "Калибр" в Черном море, есть угроза ударов — Минобороны

Россия сосредоточила около 20 ракет "Калибр" в Черном море, есть угроза ударов — Минобороны

В Минобороны Украины предупредили о возможных ракетных ударах российских войск из Черного моря. Ведь РФ сосредоточила там три носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Суммарный залп этих носителей составляет около 20 ракет.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.

"В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя крылатых ракет подлодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", — сказал он.

Спикер Минобороны также сообщил, что оккупанты не прекращают ракетные и авиационные бомбардировки украинских населенных пунктов. Так, для поражения объектов в Харьковской и Донецкой области российские войска выполнили не менее 30 самолето-вылетов.

Кроме того, захватчики совершили еще 32 самолето-вылета дальними бомбардировщиками, из которых по меньшей мере 8 атаковали Мариуполь.

Напомним, по данным Минобороны по состоянию на 29 апреля, количество выпущенных Россией ракет по Украине составляет уже около двух тысяч. В то же время у РФ еще есть немало ракет, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих.

За время войны Россия потратила 7,5 миллиарда долларов на ракеты-убийцы

Читайте также: